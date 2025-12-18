Losanna-Fiorentina: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Dopo la figuraccia casalinga di domenica contro l'Hellas Verona, questa sera la Fiorentina di Paolo Vanoli torna in campo per l'ultima giornata del girone unico di Conference League: partita decisiva per capire quale sarà il futuro europeo della squadra viola. I gigliati hanno praticamente in tasca l'accesso ai play off di febbraio, che potrebbero essere raggiunti anche in caso di sconfitta, ma faranno di tutto per vincere e raggiungere una delle prime 8 posizioni in classifica che garantirebbero l'accesso diretto agli ottavi di finale. Il tecnico gigliato non vorrà sfigurare, anche se la partita di domenica contro l'Udinese ha tutt'altra importanza rispetto a quella di stasera: resta quindi da capire se Vanoli farà un po' di turnover o se deciderà di confermare i soliti. Fischio d'inizio alle ore 21.00, arbitra la sfida il belga Lothar D'hondt.

Resta sempre aggiornato con Fiorentinanews.com

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.