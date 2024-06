Bocci: "Retegui centravanti ideale per la Fiorentina ma il Genoa chiede troppo. Eviterei di prendere Zaniolo, ecco su chi punterei”

Questo pomeriggio il giornalista de La Repubblica Alessandro Bocci, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di analizzare il futuro della Fiorentina, soprattutto per quello che riguarda la ricerca del centravanti per la prossima stagione. Questo un estratto:

“Secondo me Scamacca è più forte ma ogni tanto si addormenta, però Retegui è un giocatore di sostanza che lotta sempre fino all’ultimo minuto: non è comunque un campione. E’ l’ultimo centravanti che ha segnato per la Nazionale Italiana, contro il Venezuela nella tournée di marzo. Spalletti ha buona considerazione di lui, l’ha visto bene contro la Spagna, e ha scelto di riproporlo stasera contro la Croazia”.

“Retegui ideale per la Fiorentina, ma non a queste cifre”

Ha poi commentato le voci di un suo trasferimento alla Fiorentina: “Come ho già detto a me non dispiace, non è un fenomeno ma è un giocatore che può ancora crescere tanto. Quest’anno ha fatto pochi gol, ma sicuramente la sua stagione è stata influenzata dagli infortuni e dal fatto che fosse il primo anno in Italia. Credo che sia un giocatore che può essere in linea con i desideri di una squadra come la Fiorentina, il problema è che il prezzo che il Genoa fa in questo momento mi sembra eccessivo: 30 milioni per Retegui, che quest’anno ha fatto 7 gol, sono tanti. Secondo me se si vuole puntare su di lui bisogna trovare una chiave per spendere meno. Poi gli attaccanti costano, e se ne vogliamo uno forte bisogna spendere”.

“A meno che non in prestito, eviterei di prendere Zaniolo”

Ha poi commentato il possibile arrivo di Zaniolo: “Fossi nella Fiorentina io non lo prenderei, per carità eviterei. Mi sembra un giocatore troppo discontinuo, un giocatore a cui non ho mai visto fare una stagione piena. Se si tratta di fare un investimento in prestito è un conto, se si devono spendere soldi per lui punterei su altro. Poi magari mi sbaglio, ma per il momento non mi fido di lui”.

“La situazione di Castrovilli è molto strana”

Ha poi concluso parlando della situazione legata a Gaetano Castrovilli: “Un giocatore che ha avuto due infortuni gravi come lui quanto può chiedere? E’ chiaro che se il giocatore chiede uno stipendio spropositato per le casse viola è un discorso, è normale che possa esser lasciato andar via. Ma se chiede una cifra onesta perchè non confermarlo andrebbero fatte tutte delle valutazioni che la Fiorentina avrà sicuramente fatto. Fossi la Fiorentina prenderei Samardzic”