Parentesi vissuta con la nazionale argentina, sia pur la Under 23, per l'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, che è riuscito ad andare in gol anche con la maglia albiceleste addosso nel giorno del suo esordio.

“Incredibile segnare per la Nazionale”

"È incredibile segnare per la Nazionale - ha detto Beltran - Questi gol sono stati nella mia prima partita ufficiale con questa maglia, nonostante fosse un'amichevole (Argentina-Messico 4-2 ndr). Significa molto per me e la mia famiglia, ed è la ricompensa per tanto impegno quotidiano. Orgoglio e felicità direi che sono i sentimenti che mi vengono in mente.

“Un gruppo importante”

Un gruppo importante quello in cui gioca Beltran: “Ho avuto la fortuna di conoscere tanti ragazzi, sia perché sono stato compagno di squadra, sia quando sono stato un loro avversario. Penso che abbiamo una grande squadra, anche se ovviamente ci stiamo ancora conoscendo. C’è un gruppo molto unito, che spinge avanti e sostiene sempre, sia i giocatori che tutto lo staff. È bello rappresentare il Paese, soprattutto quando sei in un gruppo con grandi qualità calcistiche e umane”.

“Vorrei giocare le Olimpiadi”

Beltran punta a giocare le prossime Olimpiadi: “L'ideale sarebbe che Masche (Javier Mascherano selezionatore dell'U23 argentina ndr) mi scegliesse per rappresentare il Paese in un evento così particolare e speciale come i Giochi Olimpici. Sarebbe per me un vero orgoglio. Se così fosse dovremo prepararci intensamente, perché siamo una squadra ancora in formazione e con giocatori di altissimo livello. Sicuramente mancano colleghi che verranno a farne parte, e tutti dobbiamo dare il massimo con umiltà e lavoro. Le aspettative sono alte sia individualmente che come gruppo. Spero che arriveremo nel miglior modo possibile e raggiungeremo i nostri obiettivi”.