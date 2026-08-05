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Impresa Taddeucci: arriva il bis d'oro agli Europei per la nuotatrice tifosa della Fiorentina

Stefano Del Corona /
Ginevra Taddeucci
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Ginevra Taddeucci non si ferma più ed è semplicemente inarrestabile in questa edizioni degli Europei di nuoto che sta andando in scena a Parigi. 

Ecco il bis

Così dopo l'oro conquistato ieri nella dieci chilometri in acque libere, oggi arriva il bis sulla cinque chilometri per la nuotatrice di Lastra a Signa e grande tifosa della Fiorentina

Come Paltrinieri

Una doppietta straordinaria arrivata nella Senna, un'impresa che prima di oggi era riuscita solo ad un altro azzurro, Gregorio Paltrinieri a Budapest nel 2021. 

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