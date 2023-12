Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così dopo la vittoria contro il Verona: “Terracciano ha sbagliato sul rigore, poi però lo ha parato e ci ha salvati anche in altre occasioni. Sapevo che il Verona era una squadra difficile da affrontare, ma nella ripresa abbiamo raddrizzato l'inerzia della partita. Siamo riusciti a vincere una partita sporca, d'altronde tante volte abbiamo perso gare in cui avremmo meritato di più. Beltran? Bonaventura e Barak hanno altre caratteristiche, schierare Lucas nel loro ruolo ci dà una conformazione diversa. Il primo tempo non mi è piaciuto, ma sicuramente è una delle tante soluzioni che possiamo adottare lì davanti. Detto questo Beltran è un attaccante che sa lavorare sia da punta che da sotto punta, e oggi ha dimostrato di saper segnare”.

E poi: “Leggo spesso che siamo dipendenti da Nico Gonzalez e Bonaventura. Oggi mancavano entrambi e dopo dieci minuti a sentire i tifosi dietro di me sembrava che stessimo facendo i disastri, per questo ho detto loro di mantenere la calma e cercare di essere positivi e di sostegno per la squadra. Oggi poi avevamo anche Kouame e Arthur neanche al tre per cento, per cui come porto pazienza io vorrei che la portassero anche i tifosi. Condizioni di Jack e Nico? Il primo ha preso una brutta botta a Roma ed è quindici giorni che fa fatica, il secondo si è stirato e non lo avremo per un bel po'”.

Infine: “Non analizzo ogni singolo minuto delle partite, quindi non faccio paragone tra il primo tempo con Lopez e il secondo con Arthur. Il brasiliano l'ho messo per darci superiorità e l'ha fatto, d'altronde sono qui per risolvere le situazioni anche a partita in corso. Fiesole? Mi auguro non ci abbandoni mai, perché ci trascina dal primo all'ultimo minuto. E' il dodicesimo uomo in campo, doveroso che i ragazzi si fermassero dopo il fischio finale”.