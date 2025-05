L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana in vista della gara di domani: “La sconfitta dell'andata ovviamente penalizza perché la Fiorentina domani deve solo vincere, ma i presupposti ci sono. In certe partite non si deve essere preoccupati, piuttosto concentrati e convinti dei propri mezzi. Il Betis è una buona squadra, ma anche la Fiorentina lo è. Il Franchi dimezzato un po' penalizza, ma i ragazzi sono pronti e devono avere l'ambizione di giocarsela a viso aperto anche se in partenza ci sarà da riequilibrare il risultato".

“Il gruppo farà la differenza”

Poi ha aggiunto: “Il capitano in questi casi è fondamentale, una parola o un discorso prima di entrare in campo può fare la differenza. In certe partite il gruppo è importantissimo, bisogna stare uniti e stimolarsi a vicenda sia in campo che fuori. Poi ovviamente il singolo può decidere, penso a Kean o a Gudmundsson, ma la Fiorentina domani dovrà essere squadra prima di tutto”.

“Mi aspetto una Fiorentina rabbiosa"

Infine: “A Roma di negativo c'è stato solo il risultato. Ho visto un monologo della Fiorentina che avrebbe meritato il pareggio, e questo ti può dare ancora più carica per domani. Quando perdi immeritatamente non vedi l'ora di tornare in campo e la Fiorentina ha l'opportunità di farlo dopo soli quattro giorni, e sono sicuro che lo farà con rabbia e voglia di regalarsi e regalarci una grande gioia”.