Vittoria extralarge del PAOK sul campo del Panserraikos e Bianco trova la sua prima gioia dopo sei panchine di fila

Non era andata granché bene finora l'avventura di Alessandro Bianco in Grecia, al PAOK Salonicco con il centrocampista prestato dalla Fiorentina, che era rimasto sempre in panchina nelle prime sei gare di campionato. Ieri però per il classe 2002 c'è stato l'esordio, nell'ultimo quarto d'ora del match con il Panserraikos ed è arrivato perfino il gol.

Primo sigillo nella goleada

Il risultato era già sullo 0-4 e la rete di Bianco ha fissato lo 0-5 finale. Per lui un'iniezione di autostima, dopo le presenze in Europa League e coppa nazionale.