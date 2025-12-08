Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, ecco l'unità anticrisi
Due le pagine dedicate alla Fiorentina dal Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 20
L'apertura è per: “Viola unità anticrisi”. Sottotitolo: “Un nuovo dt, il ritorno di Antognoni e altre 5 mosse per evitare il disastro”. Di spalla il commento: “La teoria del caos”.
Pagina 21
Qui leggiamo: “Rigore, la chiude Gud ”Io non ho rifiutato". Sottotitolo: “L’islandese smentisce il tecnico: ”Non litigo con i compagni davanti a uno stadio pieno" Firenze si stringe dopo gli insulti via social". Di spalla sul prossimo impegno della Fiorentina in coppa: “Speranze per Gosens e Fazzini”.
