Corriere Fiorentino: Vanoli si affida ai big

Il Corriere Fiorentino apre la prima pagina dell'edizione odierna con il titolo: “Il derby della verità”. Di spalla troviamo invece l'editoriale di Poesio: “Il bivio decisivo di una stagione no”.

Pagina 2-3

“Sfida che vale doppio” scrive a caratteri cubitali il Corriere nel titolo principale delle pagine interne dedicate ai colori viola. Nel sottotitolo il quotidiano poi continua: “I Viola non possono più sbagliare e il Pisa ha l'ultima possibilità per salvarsi”. A pagina 3 poi il Corriere ipotizza gli undici giocatori che scenderanno in campo: “Vanoli si affida ai big e in mezzo rilancia Ndour”.

Pagina 5

Si sfogliano gli annali nell'ultima pagina del Corriere dedicata all'imminente derby fra Fiorentina e Pisa: “Il debutto della Florentia Viola e l'unica tripletta di Batigol in B”, e poi nel sottotitolo “Al Franchi mai partite banali fra Fiorentina e Pisa”.