Bucciantini: "Italiano a Bologna giocherà una partita quasi impossibile. Perin? Non sarebbe superiore a Terracciano"

Marco Bucciantini, opinionista di fede gigliata, è intervenuto a Radio Bruno Toscana dove ha risposto ai temi caldi in casa Fiorentina: “La società ha preso un impegno parlando di ‘grande centravanti’, anche se è stato messo in relazione alle disponibilità del club. Sarà un mercato più povero rispetto al solito, quest'anno non arriveranno tutti quei soldi dall'Arabia”.

Su Italiano

“Italiano è andato in una squadra non superiore alla Fiorentina, ma che si giocherà una sfida quasi impossibile, giocarsi una Champions con il Bologna. Il ciclo a Firenze era finito e l'allenatore ha pensato che potesse esser l'ora di provare una nuova esperienza”.

Sul portiere

“Perin, qualche anno fa, era fra i giovani più promettenti per la porta, ma Terracciano ha retto bene. Forse è più bravo di come lo raccontiamo (ride, ndr). Con Falcone e Di Gregorio, il salto probabilmente lo fai, ma Perin ormai son diversi anni che non gioca con continuità”.