Fazzini scalpita, per Pioli è un vero jolly. Chance con il Napoli?

Il Corriere dello Sport, questa mattina in edicola, fa il punto su uno dei nuovi arrivati in casa Fiorentina, Jacopo Fazzini.

La carta Fazzini

Stefano Pioli lo ha utilizzato subito in più posizioni nei moduli che ha impiegato e l'ex Empoli non ha tradito le attese. La partita di Reggio Emilia contro il Polissya, l’unica delle quattro da titolare, ne è stata la prova. Schierato da trequartista insieme a Ndour alle spalle di Dzeko, ha colpito un palo a negargli la gioia del gol, in un'azione degna della miglior mezzala che ha tempi, tecnica e corsa.

Chance col Napoli?

Mezzala nel 3-5-1-1 o trequartista in coppia nel 3-4-2-1 soprattutto, ma anche da solo nel 3-4-1-2. La Fiorentina lo sapeva e l’ha preso per questo, ma le conferme vanno e fanno sempre bene. A maggior ragione in questo momento in cui la sosta serve al tecnico per dare la fisionomia definitiva alla squadra. Inoltre Gudmundsson si è fatto male in Nazionale (anche se non sembra niente di preoccupante) e chissà che Fazzini non possa trovare spazio già contro il Napoli al rientro.