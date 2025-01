El Tanque Silva non vuole ancora appendere gli scarpini al chiodo. Lo "storico" ex Fiorentina ci riprova a 44 anni

Come si suol dire, chi non muore… si rivede. E così, l'evanescente esperienza - quasi mistica - di El Tanque Silva a Firenze potrebbe non essere stata vana. Ma adesso, entriamo nella notizia.

El Tanque può tornare a giocare!

Santiago Silva può tornare sui campi da calcio. Come riportato dall'emittente argentina TyC Sports, El Tanque potrebbe firmare con il Club Atlético Atlanta, squadra di Buenos Aires che milita nella Primera Nacional, la seconda serie del paese. La trattativa sarebbe addirittura avanzata tra la società e il 44enne uruguaiano, uno degli ex più “strani” che la Fiorentina abbia mai avuto.

Ma che ve lo ricordate voi di quel gol?

L’ex centravanti, tra le altre, del Boca Juniors, ha fatto l’ultima apparizione nel calcio nell’ottobre del 2022 con la maglia dell’Aldosivi. A Firenze ce lo ricordiamo per una sola rete: un gol su rigore alla Roma nella stagione 2011-2012. Oltre a quello appena 13 apparizioni in maglia gigliata, ma con quella promessa - mai esaudita - di avere “infinite esultanze per ogni gol che segnerò a Firenze”. El Tanque non esultò nemmeno dopo aver fatto gol ai giallorossi.