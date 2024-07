Ranieri: "Io sto bene a Firenze, vediamo come vanno le cose ma spero di rinnovare come il Chino. Pongracic è un gran giocatore"

Fiorentina appena sbarcata ad Hull, dove domani giocherà il suo terzo match in Inghilterra, contro l'Hull City. Spazio dunque per le parole di uno dei ‘veterani’ come Luca Ranieri:

"Ci stiamo preparando alla grande, sono giorni molto intensi dove stiamo spingendo tanto. Ci stiamo conoscendo tutti, siamo felici e piano piano cresceremo anche di condizione. Rispetto agli ultimi tre anni il modulo è cambiato, giochiamo a cinque dietro, mi trovo molto bene così.

Io e Quarta rinnoviamo? Il Chino l'ho sentito, gli ho fatto i complimenti per la vittoria. Io sono felice a Firenze, sto bene e sono contento di stare qua. Eravamo un gruppo solido già l'anno scorso, abbiamo anche tanti giovani che stanno alzando il livello dell'allenamento. Non vediamo l'ora di iniziare.

Pongracic? Marin è un grande giocatore, l'ho seguito sia a Lecce che all'Europeo. Ci porta tanta fiducia".