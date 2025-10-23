Il totem viola si riposa per il Bologna. Le condizioni di Kean e Gosens

La Fiorentina è partita alla volta dell'Austria per giocarsi la seconda gara di Conference League, senza due elementi importanti per questa rosa: Moise Kean e Robin Gosens.

Il totem rimette in sesto la caviglia

Il centravanti titolare, il totem della squadra, è rimasto a Firenze per riposarsi in vista dell'arrivo del Bologna e per rimettere per davvero in sesto la sua caviglia destra, dopo essere stato in pratica costretto a giocare a Milano anche se non era al meglio.

Il flessore di Gosens

Sempre a Milano, Gosens ha sentito tirare il flessore. Ha fatto differenziato anche nel giorno della rifinitura della squadra e tutti sperano di averlo a disposizione per il match di domenica al Franchi.