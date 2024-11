La Fiorentina fa sognare, Firenze risponde presente: sold out ovunque per le prossime gare dei viola

Una Fiorentina lassù non si vedeva da un pezzo. Firenze sogna, inevitabilmente, e il tifo viola è pronto a sostenere la squadra di Palladino anche lontano dalle mura amiche. Tutto esaurito (e in pochissimo tempo) il settore ospiti del Sinigallia di Como, che ospiterà 700 tifosi gigliati, il massimo consentito dall'impianto.

Molti di più saranno i tifosi viola che affolleranno il settore ospiti del Dall'Ara il prossimo 15 dicembre per Bologna-Fiorentina, con il settorino già sold out: 2500 presenze più chi si troverà al di fuori del settore dedicato ai viola.

In mezzo alle due trasferte, in campionato, c'è la sfida all'Inter: già esauriti i settori di Curva Ferrovia, Maratona Laterale, Maratona e Tribuna Esterna. Manca pochissimo al tutto esaurito. La Fiorentina fa sapere che sono stati venduti circa 2000 mini-abbonamenti per le tre gare interne contro Inter (1 dicembre), Empoli (Coppa Italia, 4 dicembre) e Cagliari (8 dicembre). Insomma, pronti a vivere tutti insieme un periodo duro quanto bello. Firenze risponde presente. Lo scrive il Corriere dello Sport.