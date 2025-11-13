Gudmundsson ancora protagonista con la maglia dell'Islanda: l’attaccante viola in gol nella vittoria contro l'Azerbaigian - FOTO

Il primo giocatore della Fiorentina a scendere in campo con la propria nazionale è Albert Gudmundsson: il fantasista gigliato protagonista con la sua Islanda contro l'Azerbaigian, una gars che serviva per coltivare le ultime speranze di qualificazione ai play off per il prossimo Mondiale. L'imperativo era vincere e sperare in una sconfitta dell'Ucraina contro la Francia: Gudmundsson e co intanto hanno fatto il loro.

Gudmundsson ancor protagonista con l'Islanda

Il risultato finale è di 0-2 per gli ospiti. Ad aprire le danze è proprio l'attaccante della Fiorentina. Il numero 10 gigliato, inizialmente schierato dal ct come falso nove, ha sbloccato la partita al 20' del primo tempo con un mancino ravvicinato. Pochi minuti dopo é arrivato anche il raddoppio: al 39' è infatti Ingason a dare la giusta tranquillità agli islandesi. Nel secondo tempo doppietta sfiorata da Gud che al termine di un'azione personale ha sparato un forte destro da dentro l'area respinto di petto dal portiere avversario.

Com'è la situazione nel Gruppo D?

L'Islanda adesso sale a quota 7 punti, raggiungendo l'Ucraina al secondo posto. In testa al Girone D di qualificazioni per il prossimo Mondiale c'è la Francia, che questa sera sfida appunto l'Ucraina: un eventuale pareggio potrebbe dare a Gudmundsson e co. la possibilità di giocarsi l'accesso ai play off proprio all'ultima giornata contro i gialloazzurri.