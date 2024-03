Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, spazio anche viola: "Bene la Fiorentina: evita l'Aston Villa e pesca il Viktoria". A pagina 3 di spalla: "Vai Fiorentina. Che Viktoria: pesca il Plzen, evita l'Aston Villa". A pagina 12 in taglio alto: "Tabellone amico. La Fiorentina vede un'altra finale". In taglio basso: "Ma il Viktoria è solido. Zero sconfitte in 14 euro-partite".