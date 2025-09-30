L’emarginato: e ora il tempo stringe per Infantino

Non ha trovato una destinazione in estate Gino Infantino, centrocampista argentino della Fiorentina classe 2003, che dopo l’arrivo in viola poco più di 2 anni fa è rapidamente sparito dai radar gigliati. Appena 8 le presenze in gara ufficiale dell’ex Rosario Central, nessuna da titolare: oggi il giocatore sudamericano si allena in disparte al Viola Park ed è fuori dalle dinamiche dell’organico di Pioli.

Un’avventura incolore all’Al-Ain

Dopo l’esperienza dello scorso anno all’Al-Ain, tutt’altro che degna di nota (appena 7 presenze e 1 gol le statistiche), ora Infantino ‘rischia’ di rimanere ancora a Firenze da ‘emarginato’. La passata stagione infatti si trasferì negli Emirati Arabi Uniti il primo di ottobre, ad appena un giorno dalla chiusura del mercato della UAE Pro League.

Ancora quattro possibili destinazioni, ma…

Attualmente sono soltanto 4 i mercati ancora aperti e che permetterebbero un addio del calciatore. Il mercato degli Emirati Arabi Uniti è aperto fino al 2 ottobre mentre quello di Hong Kong solo fino al primo ottobre e quindi ancora per poche ore. Ecco quindi il mercato dell’Iraq, che chiuderà il 3 ottobre, ed infine quello della Libia, che chiuderà il 25 ottobre.

Al di là degli Emirati Arabi Uniti, è molto complicato pensare che Infantino possa muovere verso l’Iraq o la Libia. Sembra oggi estremamente probabile perciò che il calciatore rimanga ancora in viola, almeno fino al mercato invernale. Ricordiamo che Infantino ha ancora quasi 3 anni di contratto con la Fiorentina, dal momento che ha firmato fino al 30 giugno 2028.