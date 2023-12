Interpellato anche sul mercato ormai prossimo il tecnico viola, Vincenzo Italiano:

"Mercato da Champions? Aspettiamo di vedere come sta Dodo, anche se è presto. Lì dovremo trovare una soluzione, anche se abbiamo Pierozzi ma abbiamo già un ragazzo giovane lì. E poi davanti vediamo, anche se Sottil sta iniziando a fare gol e speriamo che non si sia fermato ancora. Problema centravanti risolto? Non so più cosa rispondere. Ultimamente stanno iniziando a sentire e vedere di più la porta, oggi scaltrissimo Lucas a intervenire su quella palla. Io li vedo in crescita, anche Nzola ci ha dato una grossa mano ma può fare di più".