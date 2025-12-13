Ceccarini conferma: "La Fiorentina vuole blindare Fortini, al lavoro per trovare un accordo sul rinnovo del contratto"

Arrivano importanti novità per quello che riguarda Niccolo Fortini ed il rinnovo del contratto che lo lega alla Fiorentina. L’esterno classe 2006 quest’anno sta trovando ampio spazio nella rosa viola, specialmente nelle ultime settimane visto anche l’infortunio di Robin Gosens, e questo ha fatto drizzare le antenne a molti. La scorsa estate sono state tante le voci circolate intorno alla sua situazione, con parecchie squadre di Serie A che si erano interessate, tra cui la Roma di Giampiero Gasperini. La Fiorentina dal canto suo però ha sempre tenuto una linea: ha sempre chiuso la porta alla sua partenza, col giocatore che oggi è entrato a tutti gli effetti nelle rotazioni della prima squadra.

Novità in arrivo per il futuro di Fortini: la Fiorentina non vuole mollarlo

Ormai da qualche settimana la Fiorentina e l’entourage del giocatore sono in stretto contatto per quel che riguarda il prolungamento, con le parti che hanno fatto passi avanti in questo senso anche nelle ultime ore. Al Viola Park si respira ottimismo, con l’attuale accordo in scadenza nel 2027 che sarà prolungato e adeguato economicamente. A confermare tutto ciò, nel pomeriggio, è stato Niccolo Ceccarini.

Ceccarini: “Fiorentina: grande ottimismo per il rinnovo di Fortini”

Il direttore di Tuttomercatoweb, che segue sempre da vicino le trattative di mercato della Fiorentina, quest’oggi con un tweet ha voluto sottolineare come la trattativa per il prolungamento del contratto di Fortini sia in dirittura d’arrivo. Questo il post su X in questione:

E’ possibile quindi, soprattuto per togliere il giocatore dal mercato, che già prima della fine dell’anno giocatore e società possano mettere nero su bianco l’accordo. Intanto Vanoli i gode il ragazzo, unica vera e propria sorpresa positiva della stagione in corso.