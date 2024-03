Italiano scosso, c'è la marcia indietro? "Dubitiamo voglia lasciare questa famiglia"

Ovviamente tra le tante persone che hanno portato il loro ultimo salutio a Joe Barone, c'era anche l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che si è presentato al Viola Park con tanto di famiglia al seguito.

“Dubitiamo voglia lasciare questa famiglia”

Il tecnico è scosso e potrebbe esserci una marcia indietro relativamente al suo futuro. Una settimana fa aveva fatto capire che la sua avventura viola sarebbe potuta finire a giugno. Adesso, con quello che è successo, si legge testuale su La Nazione “dubitiamo voglia lasciare questa famiglia”.

Solo sensazioni?

Solo sensazioni? E' quello che ci sarà da capire meglio nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo comunque che esiste anche una clausola particolare sul suo contratto che prevede il rinnovo automatico in caso di accesso a Champions League o Europa League (in qualsiasi modo, non solo attraverso il campionato) per la prossima stagione.