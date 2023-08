La Fiorentina fa muro su Martinez Quarta

Mentre in Argentina si parla di ore decisive per il futuro di Lucas Beltran, sempre più vicino alla Fiorentina (con un interessamento last minute della Roma), sul tavolo delle trattativa tra River e Viola c'è anche quello di Lucas Martinez Quarta.

Secondo quanto riporta il sito vicino alle vicende dei Millonarios lapaginamillonaria.com, la Fiorentina non ha intenzione di cedere il suo centrale difensivo, né tantomeno inserirlo nella trattativa per l'attaccante. Che il futuro del giocatore argentino sia ancora a Firenze?