Benedetto Ferrara: "Paratici? O creiamo idoli o persone da bastonare. Lui ha ascoltato il popolo viola e ha rivoluzionato. Poi..."

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione di casa Fiorentina con Vanoli che ha preso il posto di Grosso sulla panchina viola.

Le parole di Ferrara

“Mi sembra una fiction psichedelica. E' stata una situazione strana. Vanoli ha fatto un'intervista nella quale dice che avrebbe voluto allenare la squadra. Paratici? Quando è arrivato lo hanno tutti idolatrato, perché eravamo presi dalla depressione. Prima la fiducia di Paratici era massima, adesso no. O creiamo idoli o persone da bastonare. Ha riorganizzato la società, ha speso soldi, ma non ha quadrato la squadra. Adesso non importa, perché ci sono bei giocatori”.

Su Vanoli

“Richiamare Vanoli per prendere Grosso, tanto valeva tenere Vanoli per me. Ora forza Paolo. Però mi dispiace, perché ha accettato di tornare nonostante i modi non carini della Fiorentina. Non era scontato. Paratici ha ascoltato la vox populi che voleva la rivoluzione, mandando via anche giocatori del vivaio. Se questa squadra inizia a macinare, ci può togliere delle soddisfazioni. Ma la fase difensiva deve essere fatta di squadra. Per Vanoli è una grande occasioni. Sui terzini? Dodo riprenderà quota, perché Jimenez non è ancora affidabile. Joao Mario è un buon mestierante, su Valdepenas continuerei a puntarci. Giuseppe Commisso ha speso tanto e adesso tutti prendono in giro la Fiorentina. Forse c'è qualcosa che non va".