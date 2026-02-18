Funaro: "Posa delle travi momento cruciale per il nuovo stadio, esecuzione avanzata dei lavori. Contiamo di ospitare gli Europei"

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha trascorso una parte della mattinata allo stadio Artemio Franchi dove è iniziata la posa delle travi che sorreggerranno la nuova Fiesole sia come tribuna in sé che la copertura.

“Momento cruciale”

“Questo è un momento cruciale - ha commentato la Funaro - sono travi che andranno poi a sorreggere i gradoni prefabbricati e la copertura. E’ la parte che regge tutta la nuova Fiesole. Sono travi di 40 metri che avranno un impatto importante anche dal punto di vista visivo, si iniziano a gettare la basi per la costruzione della nuova curva. Secondo cronoprogramma, dalla fine del mese di marzo, realisticamente, vedremo la profilatura nuova”.

Incontri programmati

Intanto ieri c'è stata la visita di una delegazione Uefa per fare il punto sulla candidatura di Firenze per Euro 2032: “Sono incontri programmati questi - ha proseguito la Funaro - Che non vengono fatti solo a Firenze, ma in tutte le città candidate, con visite allo stadio e agli spazi adiacenti. Anche guardando al sistema della mobilità dove noi abbiamo già in programma i lavori per la tranvia che passerà per Campo di Marte. Non è stato un passaggio decisivo, ma abbiamo avuto un dialogo positivo”.

Dialogo con la Fiorentina e Giani

Proseguono le interlocuzioni anche con il club viola: “Con la Fiorentina abbiamo sempre portato avanti il dialogo, via, via che ci sono state delle novità, le abbiamo dette. Con Joseph Commisso ci siamo visti a New York per i funerali di Rocco, quindi in un momento particolare e lo stesso è avvenuto a Firenze. Non abbiamo avuto modo di parlare dello stadio. Siamo in una fase di esecuzione avanzata dei lavori e abbiamo il progetto defintivo per il secondo lotto. Non abbiamo notizie delle altre città, il nostro auspicio è quello di entrare tra i luoghi che ospiteranno questa manifestazione. Con il presidente Giani (anche la Regione potrebbe mettere soldi sul Franchi ndr) ci confrontiamo quotidianamente e continueremo a collaborare".