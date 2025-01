Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: "Domani a Monza poi arriva Marì: l’attesa di Palla". A pagina 6 in taglio alto: “Marì domani saluta Monza, poi all-in su Luiz. Kouame più Ikonè: se l’addio è un jackpot”, in taglio basso: “Gud si rimette in gioco, Cataldi out”. A pagina 7 in taglio alto: “Palladino alza subito l’asticella: ‘Girone di ritorno? Voglio più punti A fine mese i nostri obiettivi reali’”.