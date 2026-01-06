Marinozzi: “La prima vera vittoria della Fiorentina, Vanoli ha trovato un’identità. Serve un calciatore al posto di Parisi"

Sul proprio canale YouTube il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi ha analizzato la vittoria della Fiorentina, toccando sia aspetti tattici che tecnici e psicologici in vista dei prossimi impegni viola.

‘Una vittoria che può essere una spinta’

“La Fiorentina ha vinto la sua prima partita in parità numerica, dopo quella contro l’Udinese in 11 contro 10, ma al di là del risultato la squadra viola mi sta piacendo maggiormente. I viola hanno vinto una gara vera che potrebbe essere una buona spinta per le prossime partite in vista, dato che la classifica rimane complessa. Credo che Vanoli abbia trovato un’identità, la squadra fa cose più evidenti e che con continuità. La difesa ha fatto bene, anche Comuzzo ha giocato bene. Mi piace l’asse Ndour-Gudmundsson a sinistra: i due sono bravi ad alternarsi nelle posizioni e nelle funzioni”.

‘Finalmente Gudmundsson può trovare fiducia in viola’

“Gudmundsson sta rendendo di più, allargandosi maggiormente, sull’esterno i compagni lo trovano più facilmente e da lì può creare scompiglio nelle difese avversarie. Queste buone prestazioni possono dargli morale e fiducia, che non ho visto nel suo percorso in viola. A tratti ha toccato buoni livelli, ma poi si è perso. L’asse di destra deve migliorare, vediamo se la Fiorentina ci riuscirà col mercato. Parisi fa buone cose ma è troppo adattato in quella zona del campo”.

‘La strada presa da Fagioli sembra essere quella giusta’

“Chi però merita una citazione è Fagioli, che ha giocato una buonissima gara con la Cremonese. La sua è stata una partita piena di cose belle, con una qualità nella gestione del pallone che gli appartiene e manifestata con continuità nella gara, cosa che invece gli manca nei 90 minuti. Deve trovare costanza nelle varie partite e sembra che questa sia la strada intrapresa, è stato bravo anche in fase di non possesso”.