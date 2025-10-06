E se anche Gosens mostra segnali di cedimento...

Alla Fiorentina non gira niente. Né la fortuna né il gioco. Spiragli di “qualcosa” si sono visti contro la Roma, ma anche cambiando l'ordine degli addendi, il risultato purtroppo non è cambiato. Terza sconfitta di fila al Franchi, tre punti in classifica e quartultimo posto.

Senza leadership

Ieri ci ha provato Kean a riprendere in mano la squadra, ma senza successo (nonostante un gran gol e uno sfortunato palo). La Fiorentina appare spenta e senza la leadership di quei giocatori che lo scorso anno, soprattutto nei momenti di difficoltà, facevano la differenza con la loro esperienza.

SOS Gosens

Tra questi indubbiamente c'è Robin Gosens, che sta vivendo il primo vero momento di difficoltà da quando è a Firenze. Non solo per il gol divorato contro la Roma. Il tedesco infatti sta inanellando una serie di prestazioni negative che stupiscono, visto il rendimento sempre sufficiente a cui aveva abituato. Il problema non sembra essere fisico quanto mentale. Lui in primis sa quanto sia importante questo aspetto, sia per i singoli che per la squadra.

Ritrovarsi

Arriva la sosta. Nuovamente e per fortuna. Serve ritrovarsi in questi giorni senza impegni, a partire da quelle che erano le certezze viola. Anche perché il calendario non dà di certo una mano con i prossimi impegni che recitano: Milan, Bologna e Inter. La Fiorentina si deve aiutare da sola. Servono i leader. Serve anche Robin.