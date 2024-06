Vieri: "Italiano e Palladino hanno fatto cose straordinarie negli ultimi anni. Contento per le loro nuove avventure"

L'ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina Bobo Vieri ha parlato in occasione del Festival della Serie A a Parma. Queste le sue parole riportate dai media presenti tra cui DAZN: “Faccio i complimenti a Italiano e Palladino per ciò che hanno fatto con Fiorentina e Monza. I viola hanno fatto tre finali, non le hanno vinte ma averle raggiunte è un traguardo grandissimo. Entrambi sono degli ottimi tecnici. Chi va a Monza fa bene perché c'è una società forte e uno come Galliani che sa di calcio, sarà così anche per Nesta che sostituirà proprio Palladino”.