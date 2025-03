Mercoledì, vigilia di Panathinaikos-Fiorentina. Queste le parole di Raffaele Palladino: “In porta giocherà Terracciano, perché è un ottimo portiere e un grande uomo”. Queste le parole del tecnico viola dopo il 3-2 finale e dopo una prova gravemente insufficiente dell'estremo difensore: “Ribadisco quanto detto, è un grande uomo. Un errore può capitare”. Notate qualcosa di strano? No? In effetti è così.

“L'errore può capitare”, certamente. Infatti non è il punto

Ci sono fattori che non si mettono in discussione. Certamente l'ambiente viola ha decretato la prova di Terracciano da matita rossa, come dimostrano i voti assegnati da quotidiani e media. Sarebbe non solo semplice, ma anche ingeneroso attaccare ferocemente il numero 1 viola, portiere esperto ma senza minutaggio da quasi tre mesi, usato in modo fortemente discontinuo e trovatosi a difendere la porta della Fiorentina in una serata fatta di grandi pressioni, sia ambientali che di importanza della sfida. L'errore (in riferimento al secondo gol) può capitare, ci mancherebbe altro.

La domanda è: perché?

Infatti il dubbio rimasto purtroppo irrisolto non è certamente una presa di posizione in difesa di Terracciano (anche legittima), signor Palladino. Ma perché ha giocato Terracciano? Perché è sceso in campo in una delle gare più delicate dell'intera stagione a discapito del portiere titolare della Fiorentina, che in bacheca sfoggia anche una competizione europea vinta? Come può il “ci teniamo alla Conference” combaciare con la scelta fatta? E soprattutto perché questa decisione in un ruolo estremamente particolare come quello dell'estremo difensore?

Una risposta ancora sconosciuta

Quindi sì, in sostanza resta un “perché” sconosciuto. Che sia un patto fatto a inizio stagione, una clausola inserita nel contratto oppure un'effettiva decisione della vigilia senza condizionamenti, non ci è noto. Eppure pare evidente che questa scelta richieda spiegazioni.