Il Napoli fa sul serio per Pongracic, ma la Fiorentina al momento chiude a una cessione in prestito: il punto

Come riporta Sky Sport, a sorpresa è Marin Pongracic il nuovo obiettivo del Napoli per la difesa. Il club partenopeo, dopo aver visto sfumare il colpo Danilo (che tornerà in Brasile), punta forte sul difensore della Fiorentina arrivato appena qualche mese fa dal Lecce.

I primi colloqui sono stati avviati, ma il club viola non sembra intenzionato a cedere Pongracic con la formula del prestito. Da capire se si può aprire una clamorosa pista per una cessione a titolo definitivo (o con obbligo di riscatto). Dopo l'interesse per Comuzzo, con l'assalto del Napoli rimandato all'estate, gli azzurri guardano in casa viola per la difesa.