Il Pisa rispedisce Nzola alla Fiorentina e cerca (ancora) attaccanti. Suggestione ritorno?

La Fiorentina deve di nuovo occuparsi di M'bala Nzola, che il Pisa ha rispedito al club viola. Alberto Gilardino ha deciso di voler cambiare in attacco… e non sembra averla pensata male, visto il debutto con gol di Durosinmi contro l'Atalanta.

Nzola è nuovamente un problema della Fiorentina

Eppure il Pisa non sembra essere del tutto soddisfatto così. Pare che il club cerchi ancora attaccanti e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe in ballo una romantica suggestione: Lorenzo Lucca (che ha già giocato in nerazzurro) potrebbe tornare in prestito dal Napoli.

Al Pisa non basta Durosinmi

Per ora è soltanto un'ipotesi e il presidente del Pisa Vincenzo Corrado ha spento gli entusiasmi: “Lucca a Pisa oggi è fantacalcio. Con lui abbiamo sfiorato la Serie A, probabilmente gli portiamo anche fortuna perché l'unico gol che ha fatto quest'anno in campionato è stato proprio contro di noi. Ci sentiamo spesso, gli abbiamo sempre detto che deve cercare di ritagliarsi spazio e mostrare le sue qualità in una delle migliori società, ovvero il Napoli. Poi per il resto... si vedrà”.