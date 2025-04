Nella giornata di ieri era emersa l'indiscrezione secondo cui David De Gea, reduce da un problema alla coscia, avrebbe potuto saltare la partita di Cagliari lasciando il posto a Pietro Terracciano. Eventualità che ovviamente si ripresenterà da qui a mercoledì, giorno del recupero della gara.

Una gestione fondamentale

L'impressione è che non si tratti di un infortunio grave, d'altronde De Gea ha concluso regolarmente la partita col Celje, ma di un affaticamento di fronte al quale Palladino potrebbe decidere di non rischiare nulla. Non serve ricordare l'importanza del portierone spagnolo, la cui presenza sarà imprescindibile contro la Roma e in semifinale di Conference. In virtù di questo la sua gestione sarà più che mai fondamentale, e dato che da qui a mercoledì intercorrono solo due giorni il dubbio di formazione tra De Gea e Terracciano rimarrà il medesimo, con priorità assoluta a non correre rischi sullo stato fisico dello spagnolo.