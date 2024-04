L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “L'Atalanta è una delle squadre più in forma del momento, il rimpianto potrebbe essere non aver chiuso con un margine più ampio la partita dell'andata. Di contro arrivare a Bergamo solo con l'1-0 porterà i giocatori a tenere la concentrazione altissima, sanno benissimo di non avere la qualificazione in mano. E comunque io credo ancora anche al campionato, la vittoria di Salerno e il calendario che l'aspetta non esclude un ritorno della Fiorentina in zona europea”.

“Fiorentina più apprezzata fuori Firenze”

Poi ha aggiunto: “Giocare ogni due o tre giorni è difficile sia a livello psicologico sia a livello fisico, ma la Fiorentina a Salerno ha dimostrato di saperlo fare. Certo, ci sono dei giocatori che non hanno sfruttato la loro occasione ma io ritengo che ci siano troppe critiche. La Fiorentina è apprezzata più fuori da Firenze che dai suoi stessi tifosi”.