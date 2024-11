Napoli e Fiorentina vogliono riportare in Europa un "pentito" d'Arabia. Ma c'è anche una top inglese sulle sue tracce

Come riporta il sito fichajes.net, Fiorentina e Napoli starebbero pensando di riportare in Europa il giovane Gabri Veiga, ex Celta Vigo che tanto aveva fatto discutere tutti per la sua scelta di andare in Arabia all'Al-Ahli ad appena 21 anni. Il centrocampista spagnolo si è già pentito di aver scelto il campionato arabo e ora vorrebbe tornare nel calcio europeo.

Il Napoli lo aveva a lungo corteggiato appena prima della sua scelta araba. Su di lui sembra esserci anche l'interesse concreto del Tottenham. Nell'estate del 2023 l'Al-Ahli ha sborsato 32 milioni nelle casse del Celta.