Non si ferma il bollettino-tragedia dopo il crollo in via Mariti, Giani: "Purtroppo i morti sono saliti a 5"

La tragedia che ha scosso la città di Firenze nella giornata di ieri continua purtroppo a lasciare strascichi nella conta dei deceduti, raccolti da sotto le macerie dopo il crollo di una trave portante, nel cantiere per la costruzione di una sede Esselunga in Via Mariti.

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha aggiornato la situazione a Lady Radio: “Ormai possiamo dire che sono cinque i morti, sicuramente un bilancio drammatico. Poco fa ho avuto notizia che si sta provvedendo a raccogliere l'ulteriore salma”.