Il Genoa continua la ricerca del suo nuovo numero uno: Terracciano e Turati alle spalle di un giovanissimo croato nella lista del Grifone

Il Genoa continua a guardarsi intorno alla ricerca di un portiere per sostituire l'imminente partente Josep Martinez, che potrebbe raggiungere l'Inter di Inzaghi. Come riporta calciomercato.com, in pole per il ruolo tra i pali del club rossoblù c'è il 24enne croato Dominik Kotarski. Il portiere del Paok sembra avere tutte le caratteristiche ricercate da Gilardino ma c'è la volontà del club greco di non disfarsi del giocatore, tantomeno a buon mercato.

Da qui l'esigenza di cercare piste alternative, italiane, che portano il nome di Pietro Terracciano e Stefano Turati. Per quanto riguarda il portiere della Fiorentina, rimane da capire la valutazione che ne fa Raffaele Palladino, che potrebbe confermarlo come numero uno o chiedere alla società viola un'alternativa dal mercato.