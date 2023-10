Corriere dello Sport-Stadio: Il modo per allontanare lo spettro dello spareggio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio il titolo in grande sulla Fiorentina è: "E ora Beltran". Sottotitolo: "Serve un gol per sbloccarsi". Sommario: "Dopo la prima rete segna da Nzola, Italiano si aspetta uno squillo anche dall'argentino nella sfida a Stankovic".

A pagina 18 grande spazio per: “L’Europa non aspetta Fiorentina devi vincere”. Ovvero: “L’obiettivo: battere il Ferencvaros per allontanare subito lo spettro dello spareggio. Italiano carica: ”Bisogna accelerare, ma Stankovic è pericoloso".

A pagina 19 sulla formazione: “Tocca a Beltran E Nico è pronto agli straordinari”. E poi le dichiarazioni del tecnico del Ferencvaros: “I viola sono più convinti di un anno fa”.