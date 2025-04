L'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato così dopo la sconfitta con la Fiorentina: “Nei primi sette minuti siamo andati forti, poi quando concedi un gol come quello di Adli, in maniera così scolastica, ti abbatti un po'. Il secondo gol è un capolavoro di Mandragora, da questo punto di vista non ci gira benissimo visto che la palla ha preso il palo interno ed è entrata. Ci siamo ritrovati sotto di due gol senza che la Fiorentina avesse fatto grandi cose. Nel secondo tempo abbiamo trovato il gol mettendo in difficoltà i viola, non era semplice riaprire la partita. La parata di De Gea su Kovalenko è stata decisiva, la Fiorentina ha uno dei migliori portieri del campionato”.

Poi ha aggiunto: “Se non vinciamo da tanto tempo vuol dire che qualche limite c'è, non possiamo aggrapparci solo agli episodi o agli infortuni. Se però nei secondi tempi riusciamo a mettere in difficoltà squadre più forti di noi, significa che lo possiamo fare anche negli scontri diretti per la salvezza. Forse ci manca un po' di malizia, la squadra è molto giovane e questo aspetto a volte ci manca”.

Infine: “Anjorin ha fatto bene nel primo tempo, l'ho rischiato pur non essendo al meglio ma dopo 45 minuti l'ho dovuto togliere. Comunque a parte i singoli, mi fa incazzare concedere un gol come quello di Adli in cui facciamo male il fuorigioco, sono dettagli che fanno la differenza e in cui dobbiamo migliorare”.