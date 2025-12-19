Corriere dello Sport-Stadio: Una presa in giro
L'ennesima sconfitta stagionale della Fiorentina non può non essere l'argomento principale di oggi sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio. Stavolta ha prendere lo scalpo viola sono gli svizzeri del Losanna.
Prima pagina
“Ora basta, grazie” Intitola in modo ironico in copertina il Corriere dello Sport, che continua nell'occhiello scrivendo: “Viola, crisi senza fine” e ancora “Squadra senz'anima. Fuori dalle prima otto e spareggi a febbraio”.
Pagina 12-13
Nelle pagine interne il Corriere intitola: “La Viola tradisce ancora” e poi nel sottotitolo “Fiorentina di nuovo assente. Jagiellonia o Omonia ai play off”. Di spalla l'editoriale di Alberto Polverosi dal titolo: “Così è una presa in giro”.
Pagina 14
Infine il quotidiano dedica spazio anche alle parole nel post partita dei protagonisti: “Il tempo è finito a gennaio via chi non lotta”. In taglio alto il futuro del tecnico gigliato: “Sarà addio definitivo in caso di sconfitta contro l'Udinese”.