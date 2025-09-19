​​
Pioli: "Qualunque centrocampo è possibile, sceglierò la formazione più performante. Stiamo lavorando benissimo, i risultati arriveranno presto"

Giulio Dispensieri

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato così in vista della gara contro il Como: “Per noi è l'opportunità di trovare la prima vittoria in campionato. Resto dell'idea che chi gioca meglio ha più possibilità di vincere, non è successo contro il Napoli e ci proveremo domenica. Siamo ripartiti dagli ultimi quindici minuti di sabato scorso. La squadra si sta allenando più che bene e io sono sicuro che prima o poi i frutti del lavoro arriveranno, e quindi i risultati. Dobbiamo giocare con più energia, attenzione e qualità, sono tante le cose che dobbiamo fare meglio e ci siamo concentrati su quelle”.

Poi ha aggiunto: “Tutto è possibile, anche un centrocampo con Nicolussi, Fagioli e Fazzini. Io cerco sempre di mandare in campo la squadra più equilibrata e performante possibile. Il Como ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha affrontato, è una squadra ben allenate che ha tutte le soluzioni giuste. Sa giocare in profondità e tra le linee, hanno calciatori di qualità che lavorano insieme da parecchio tempo. Ci metteranno sicuramente in difficoltà, noi cercheremo delle contromisure da adottare quando loro hanno la palla”. 

 

