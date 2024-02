Di Francesco: "Quando la Fiorentina ha accelerato ci ha messo in difficoltà, ma all'inizio abbiamo avuto tante occasioni importanti"

L'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, intervistato da Sky ha detto dopo la netta sconfitta contro la Fiorentina: “Abbiamo avuto delle situazioni importanti nei primi minuti che dovevamo sfruttare meglio. La Fiorentina ci ha creato poi delle difficoltà quando ha saputo accelerare. Dobbiamo migliorare questo aspetto, cercare di fare una fase difensiva migliore di squadra”.

E poi: “Avere preso tre gol nel primo tempo è immeritato, poi è chiaro che non potevamo rimettere in piedi la partita contro una squadra come la Fiorentina”.