Non solo Kouame, con tutta probabilità Italiano dovrà fare i conti con un paio di altri assenti a Genova

Non ci sarà Christian Kouame alla prima di campionato al Ferraris contro il Genoa. L'ivoriano dovrà infatti saltare l'esordio contro la sua ex squadra per squalifica, rimediata per somma di ammonizioni all'ultima gara dello scorso campionato.

L'attaccante della Fiorentina, però, non sarà l'unico assente nella lista dei convocati di Italiano per la trasferta in terra ligure. Ovviamente out Castrovilli, che si è da poco rioperato al ginocchio. Non ci sarà nemmeno Niccolò Pierozzi, alle prese con problemi fisici. In ripresa Barak, che però dovrebbe essere out dai convocati. Il ceco in questi giorni sta seguendo un programma personalizzato, ma il recupero potrebbe essere ancora lungo.