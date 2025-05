Gudmundsson: "Sono arrivato molto motivato alla Fiorentina. Vorrei rimanere qui ancora, ma non dipende da me..."

L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha rilasciato un'intervista a Marca nella quale ha parlato anche di se stesso e della sua avventura a Firenze.

“Ecco le mie caratteristiche”

“Sono un giocatore tecnico che vuole avere il più possibile contatto con la palla - ha detto - Mi considero molto creativo e pericoloso: segno gol, faccio assist... Sono anche versatile: posso giocare come numero 9, come seconda punta, come centrocampista offensivo, come ala...”.

“Fiorentina, vorrei rimanere…”

Sulla sua esperienza alla Fiorentina: “Sono arrivato molto motivato, ma mi sono infortunato e ora sento di essere tornato in forma e che ci aspettano partite importanti. Se vorrei rimanere Sì, altrimenti non sarei venuto, ma è una cosa che non dipende da me”.

Prospettive spagnole

E in futuro potrebbe esserci spazio per lui per un'esperienza nella Liga: “Ora sto molto bene alla Fiorentina, anche se in generale mi è sempre piaciuto il calcio spagnolo per come gestiscono la palla”.