Edurne De Gea: "Altro che cotta di dieci mesi, il mio amore per David dura da 14 anni. Con l'italiano non va bene, ma la mia pizza..."

In Spagna è uscito il nuovo singolo di Edurne Garcia Almagro, cantante famosa nella penisola iberica, ma anche compagna del portiere della Fiorentina, David De Gea.

“Altro che cotta per David…”

Si intitola ‘Todo me Recuerda a Ti’ e parla delle prime cotte e del fatto che sei lì a pensare ad una sola persona per tutto il tempo. Ma la sua per il portierone non è stata una semplice cotta “perché non mi è durata solo dieci mesi, sono qui con lui da ben 14 anni”, racconta Edurne.

“Con l'italiano…”

Spesso viene a Firenze per poter stare accanto a De Gea, assieme alla figlia Yanay, ma il suo rapporto con la lingua italiana non è un granché: "È complicato e sto avendo problemi nel parlarlo". Va un po' meglio come cuoca: "Cerco di preparare un dolce ogni tanto e non ci riesco, ma so già come fare la pizza".