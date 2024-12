Spalletti: "Kean ha dimostrato che si può contare su di lui, l'ho trovato molto maturato. Se nasci in un club come la Juventus..."

A Sky Sport ha parlato il CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti, intervenendo anche sull'attaccante viola Moise Kean e il suo rendimento: "Abbiamo due attaccanti fortissimi in continua crescita che sono Retegui e Kean. Quest'ultimo ha fatto vedere che è un elemento su cui si può contare, ha fatto passi avanti come uomo e come impostazione professionale, l'ho trovato molto maturato.

La differenza la fa sempre il contesto dove sei nato. Se hai la fortuna di far parte subito di un grande club come la Juve non ti accorgi dei privilegi che hai, delle cose che devi mettere a fuoco per riuscire a impegnarti. Pensi ti vengano date d'ufficio senza metterti le mani dentro e cercarle".