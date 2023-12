La Nazione: La Fiorentina supera il record del 2008

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Dentro o fuori si fa sul serio".

Pagina 2

Apertura per: “Viola, occasione rivincita Sei mesi fa l’amara finale Si ricomincia con il Parma Ma chi perde esce subito”. Sottotitolo: “Stasera gli ottavi in gara secca. Gonzalez tenuto a riposo, spazio al turnover”. In taglio basso la curiosità: “59 partite in un anno solare Superato il record del 2008”.

Pagina 3

In taglio alto: “La partita dalla panchina Italiano, mission possible ”Vietato sottovalutarli Sogniamo un’altra finale". Sottotitolo: “Il tecnico viola: ”Gara che nasconde tante insidie, ma vogliamo andare avanti". Di spalla: “Un gol ogni 500 minuti e il feeling da trovare Dai M’Bala, tocca a te”.

Pagina 4

Ecco il possibile schieramento della Fiorentina stasera: “La formazione anti Parma Gonzalez, turno di riposo In attacco giocherà Nzola”. E ancora: “Quarta squalificato, dietro linea a quattro con Kayode, Milenkovic, Mina e Parisi Incognita sugli esterni, ma Kouame e Brekalo sono in vantaggio su Sottil e Ikone”.