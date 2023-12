L'escluso di lusso: La Fiorentina si prende un rischio

Il primo, vero, colpo di scena, c'è già stato prima della partita della Fiorentina contro il Parma.

Esclusione di lusso

I viola si presentano a questo appuntamento, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con un'esclusione di lusso, ovvero Nicolas Gonzalez.

L'argentino ha fatto gli straordinari nel corso di questo inizio di stagione; campionato, Conference League, Nazionale, per questo motivo Vincenzo Italiano gli ha dato non uno, bensì due turni di stop di fila. Solo che domenica, contro la Salernitana, almeno era in panchina. Questa volta nemmeno lì, direttamente in tribuna, per preservarlo al meglio per la prossima gara.

La Fiorentina si è presa un rischio

La Fiorentina si è presa un rischio, perché tutti sanno quanto sia importante nell'economia di questa squadra. Ma l'ex Stoccarda dovrebbe presentarsi all’Olimpico contro la Roma, in smaglianti condizioni fisiche e con la voglia di spaccare il mondo, questo nelle intenzioni.