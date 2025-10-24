Funaro furiosa per la vicenda Franchi: qualche testa importante pronta per essere tagliata

Il ritardo sui lavori non sembra aver scosso solamente la Fiorentina. Secondo La Repubblica anche all'interno di Palazzo Vecchio sono in corso profonde riflessioni circa le responsabilità sulla vicenda Franchi.

Provvedimenti di Funaro

La sindaca di Firenze Sara Funaro è fortemente contrariata, scrive sempre La Repubblica, per come sta andando il restyling dell'impianto, tanto che sembra intenzionata a prendere provvedimenti.

Cambiamenti in vista

Importanti novità potrebbero emergere a breve sulle figure tecniche e comunali che sovrintendono al progetto e all'esecuzione dei cantieri. Sembra essere in corso infatti una doppia valutazione; da un lato sull'opportunità di sollevare Giacomo Parenti, dirigente con delega allo stadio, dall'altro sull'opportunità di imprimere una svolta alla direzione lavori sostituendo il responsabile unico del procedimento che oggi è l'ingegner Dreoni.