Vanni Sartini, allenatore che dal 2021 al 2024 ha allenato in MLS al Vancouver Whitecaps, ma tifosissimo della Fiorentina, ha commentato le scelte del collega Palladino al PentaSport di Radio Bruno.

“Ho visto la partita qui in Canada, nonostante il fuso orario, perché il cuore vince sempre. Direi una Fiorentina un po' migliorata, ho visto un assetto più logico in campo visti gli interpreti, bello che il gol sia arrivato da esterno a esterno. L'ha vinta Palladino con questa scelta, ma è già il quarto modulo diverso che vediamo quest'anno: in una stagione, ne abbiamo vissute quattro diverse. Ora, però, credo che la scelta migliore sia quella vista ieri".

“L'allenatore deve essere bravo a lavorare anche sul lato mentale dei giocatori, a inizio anno sono tutti entusiasti per i cambiamenti e quindi si lavora sulla tattica, poi più si va in avanti con la stagione, più il focus si sposta sulla gestione del gruppo. Forse Palladino paga un po' di inesperienza, ma sta crescendo. Gli va riconosciuto che, appunto, ha saputo trovare il modulo adatto agli interpreti che ha”.

“Calendario che si fa tosto ora, con l'Inter giocando in maniera più accorta abbiamo portato a casa il risultato meritatamente: credo ci voglia questo tipo di spirito nel futuro prossimo, e so che i tifosi vorrebbero sempre imporre il proprio gioco, ma uno spirito più battagliero ci potrebbe aiutare non poco: non scordiamoci che davanti abbiamo giocatori dalle grandi qualità”