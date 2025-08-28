La Nazione: Lindelof, sensazioni positive. Cinque giorni senza respiro

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo stamani su La Nazione.

Pagina 2

Si apre con: “Cinque giorni senza respiro Nicolussi Caviglia a un passo Lindelof, sensazioni positive E Comuzzo dice di no agli arabi”. Sottotitolo: “Club al lavoro, il centrocampista del Venezia vuole Firenze. Lo svedese è tentato”. In taglio basso ancora mercato: “Marì e Parisi possibili addii Beltran il caso più complicato”.

Pagina 3

Le dichiarazioni prima del match di Conference: "La partita con il Polissya L'Europa passa da Reggio Pioli vara il primo turnover “Voglio arrivare in fondo”. Sottotitolo: “Stasera alle 20 il ritorno di coppa. Dzeko davanti, Mandragora dall'inizio”. Di spalla: “Fazzini, un obiettivo alla volta ”Vietato pensare all'andata".